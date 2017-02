Ligações de telefone fixo para celular vão ficar mais baratas no Brasil

O governo federal anunciou nesta quarta-feira, 15, mudanças nas contas de telefone dos brasileiros. Acatando uma sugestão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir do dia 25 de fevereiro, as ligações de telefone fixo para celular vão ficar mais baratas.

Os impostos que as operadoras devem pagar ao governo, vão ficar menores. Por causa disso, a redução será também repassada aos consumidores. Segundo a Anatel, as ligações locais entre fixo e móvel ficarão de 16,49% a 19,25% mais baratas.

Já as ligações interurbanas de fixo para celular ficarão de 7,05% a 12,01% mais baratas, dependendo da operadora e do plano contratado pelo usuário. De acordo com a Anatel, essas tarifas vão continuar caindo pelo menos até 2019, seguindo a nova regulamentação.

"Ao mesmo tempo em que a tarifa é reduzida, as empresas de telecomunicações do país devem aumentar os investimentos na ampliação das redes de dados, na qualidade de serviços e de atendimento aos consumidores", disse a Anatel.