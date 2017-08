Leilão da Receita Federal tem lote com iPhone e PS4 por R$1.230, e drone com câmera por R$ 1.480

A Receita Federal vai realizar um leilão eletrônico de diversas mercadorias apreendidas ou abandonadas na alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas e abre para propostas no dia 14 de agosto. Os 223 lotes serão leiloados no dia 25 de agosto, mas a receita só aceitará propostas até às 21h do dia 24.

Entre os produtos apreendidos estão instrumentos musicais, vídeo games, relógios, joias, vinhos, celulares, vestuário, drones, entre outros. O lote de número 198, por exemplo, possui dois iPhones 5S com um valor mínimo para lance de R$ 1.080. Já o lote número 131, possui um drone com câmera aérea e bateria recarregável, com valor mínimo para lance de R$ 1.480. No lote 210, o mesmo drone é vendido sem os acessórios a partir de R$1.200.

O lote 202, por sua vez, tem lances iniciais de R$1.230 e vem com um iPhone 6 e um Playstation 4. Já o 119 traz um iPhone 6 e um iPhone 5 a partir de R$ 1080.

O edital completo (0817700/000005/2017) e a relação de mercadorias pode ser acessado através do endereço abaixo:

http://www25.receita.fazenda.gov.br/leilaoEletronicoInterPub/private/pages/visualizarPortalSle/visualizarPortalSle.jsf

Conforme estabelecido no edital, a participação de pessoas físicas é restrita a lotes específicos do leilão, e os bens arrematados por elas, poderão somente ser destinados a seu uso ou consumo, sendo vedada a comercialização. Só os lotes exclusivos para pessoas jurídicas podem ser revendidos.

Mais informações podem ser encontradas no edital, disponível no site da Receita Federal. O horário de início do leilão, assim como, o endereço eletrônico correto para participar também estão no site.