Leilão da Receita Federal promete iPhone 7 pela metade do preço

A Receita Federal vai realizar no dia 6 de junho, um leilão com 27 lotes de iPhones 7, duas unidades por lote. Os aparelhos foram apreendidos pela alfândega do Aeroporto de Recife, em 2016.

Os interessados podem fazer seus lances pela internet a partir desta quarta-feira (24) até o dia 5 de junho, sempre das 8h às 18h, com lance inicial de R$ 3 mil por lote. Esse valor é para os modelos de 128 GB.

No site da Apple o iPhone 7 custa em média R$ 3.499, no leilão, ele vai sair por metade do preço.

O edital do leilão restringe os itens para uso pessoal, o que impossibilita revender os objetos comprados. Para participar do leilão da Receita é preciso ter um certificado digital, bem como estar em dia com tributos federais.

Vale lembrar que os compradores vão ter que pagar ICMS e taxa de armazenagem de 7,47% sobre o valor da compra. Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas.