Laudo comprova 75% de água em óleo diesel vendido em Goiânia

O posto de combustíveis do Carrefour, na Avenida T-9, Setor Vila Bela, teve bombas interditadas ontem após um laudo comprovar 75% de água em óleo diesel vendido no local. De acordo com o Procon Goiás, duas bombas onde estavam o combustível adulterado permanecem interditadas até regularização.A apuração foi feita pela Agência Nacional de Petróleo e mostrou que o combus...