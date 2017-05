Laboratório em Anápolis está com vagas abertas em vários setores

O Laboratório Teuto/Pfizer, com sede em Anápolis, está com vagas abertas para as áreas de qualidade, produção e apoio (manutenção). Com cerca de 3,5 mil colaboradores a companhia já realizou mais de 100 contratações em 2017 e registrou crescimento acima de dois dígitos nos segmentos de genéricos e no mercado farmacêutico total, no primeiro trimestre deste ano.

Segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na terça-feira (9), a indústria goiana cresceu 8%, o maior do país entre as regiões analisadas.

Oportunidades

Os interessados em trabalhar no maior complexo farmacêutico da América Latina podem acompanhar as vagas disponíveis pelas redes sociais oficias da companhia, no Facebook, Instagram e LinkedIn, e cadastrar o currículo no site do Laboratório Teuto.