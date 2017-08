Kraft Heinz oferece mais de mil vagas de emprego em Nerópolis

Com o intuito de ampliar a produção, a Kraft Heinz Brasil está com vagas de trabalho abertas. A companhia anunciou recentemente a construção de uma nova fábrica em Nerópolis (GO). A nova planta deve entrar em funcionamento em abril de 2018 e aumentará a capacidade atual de produção em 50%.

A nova unidade deve gerar cerca de 500 novos empregos e a previsão é de que outros 600 postos de trabalho sejam ocupados durante a construção. Interessados podem enviar os currículos para o e-mail fabrica@kraftheinz.com.

O protocolo de intenções para a construção da nova unidade foi assinado entre o governador Marconi Perillo e diretores da Kraft Heinz Brasil no último dia 30 de maio, com investimento total estabelecido de R$ 380 milhões. A unidade é a primeira a ser inaugurada no mundo desde a fusão da Kraft com a Heinz.