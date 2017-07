A Nestlé anunciou neste domingo (30) a chegada do KitKat White, nova versão do chocolate com cobertura de chocolate branco. O novo sabor deve começar a ser vendido em agosto no Brasil.

O ‘White’ integrará o portfólio de um dos chocolates mais famosos da marca, junto com o tradicional, feito com chocolate meio amargo, e o KitKat Mini.

Além do branco, a marca anunciou também o lançamento do KitKat Celebreak, uma caixa com nove unidades do chocolate ideal para presente.