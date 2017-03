Juro no crédito livre sobe a 53,2% em fevereiro; cheque especial vai a 327%

A taxa média de juros no crédito livre subiu de 52,9% ao ano em janeiro para 53,2% ao ano em fevereiro, informou nesta quarta-feira, 29, o Banco Central. Em fevereiro de 2016, essa taxa estava em 50,5% ao ano. Para pessoa física, a taxa média de juros no crédito livre passou de 72,7% para 73,2% ao ano, de janeiro para fevereiro, e para pessoa jurídica foi de 28,8% para 28,7% ao ano, no mesmo período.



Entre as principais linhas de crédito livre para a pessoa física, destaque para o cheque especial, cuja taxa recuou de 328,3% para 327,0% ao ano na mesma comparação.



Para veículos, os juros passaram de 26,2% ao ano para 25,7% ao ano, de janeiro para fevereiro. Em fevereiro de 2016, a taxa estava em 27,6%. Em 12 meses, a taxa apresenta queda de 1,9 ponto porcentual, mas, no ano, a variação é zero.



A taxa média de juros no crédito total, que inclui as operações com recursos livres e direcionados (poupança e BNDES), desacelerou de 32,8% ao ano em janeiro para 32,2% ao ano em fevereiro. Em fevereiro de 2016, estava em 31,8%.



Média diária



A média diária de concessões de crédito livre subiu 8,3% em fevereiro ante janeiro, para R$ 11,9 bilhões, informou o Banco Central. No crédito direcionado, a média avançou 24,4% na comparação mensal. Esse montante do crédito direcionado somou R$ 1,1 bilhão no mês passado. Em fevereiro de 2016, a concessão média era de R$ 12,4 bilhões com recursos livres e R$ 1,1 bilhão com direcionado.



Em 12 meses encerrados em fevereiro, a concessão média no crédito livre teve queda de 6,8% e, no direcionado, o volume caiu 18,8%.



Quando se junta o crédito livre mais o direcionado, a alta das concessões médias foi de 9,5% em fevereiro ante janeiro e a média concedida chegou a R$ 12,9 bilhões no mês. A média diária em fevereiro de 2016 era de R$ 13,5 bilhões. No acumulado de 12 meses até fevereiro, o recuo desse montante é de 8,2%.



Spread bancário



O spread bancário médio no crédito livre subiu de 41,8 pontos porcentuais em janeiro para 42,5 pontos porcentuais em fevereiro, informou o Banco Central. O spread médio da pessoa física no crédito livre passou de 61,2 para 61,3 pontos na comparação mensal. Para pessoa jurídica, o spread médio também subiu e foi de 18,2 para 18,3 pontos no período.



O spread médio do crédito direcionado, ao contrário, foi na contramão e caiu de 4,6 pontos em janeiro para 4,1 pontos em fevereiro. Já o spread médio no crédito total (livre + direcionado) subiu ligeiramente e passou de 23,8 pontos para 23,9 pontos no período.



Captação



O BC informou também que a taxa de captação dos bancos no crédito livre caiu de 9,0% em janeiro para 8,3% em fevereiro. Há um ano, em fevereiro de 2016, estava em 11,0%.