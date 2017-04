Juiz afasta Joesley, da JBS, do comando de empresas

O juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Vallisney de Souza Oliveira, determinou ontem o afastamento do executivo Joesley Mendonça Batista do cargo de presidente do Conselho de Administração da holding J&F Participações, que controla a empresa de carnes JBS, e da Eldorado Brasil Celulose. O magistrado acolheu manifestação feita pelo Ministério Público Federal, segundo a...