Juíza retifica decisão e mantém calendário de provas dos concursos da PM e dos Bombeiros em Goiás

A juíza Zilmene Manzolli retificou a decisão de suspensão dos editais dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, mantendo a realização das provas conforme o calendário previsto, mas suspendendo o provimento de vagas para o cargo de soldado de terceira classe.

Os mais de 17,3 mil inscritos que ficariam sem realizar as provas, diante do teor da decisão dada anteriormente, vão poder participar das próximas fases. A liminar impede, agora, somente a nomeação futura, quando o concurso for homologado.

Zilmene, em entrevista ao POPULAR, disse que avaliou que seria mais razoável manter o concurso, que já estava em andamento, pois geraria um prejuízo maior.

O Estado, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE) já adiantou que vai recorrer. De toda forma, da maneira como foi posta, o candidato realizará o concurso com as vagas suspensas e sem certeza, portanto, de nomeação.

A decisão de Zilmene é fruto de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que questiona a constitucionalidade da lei que criou o cargo de soldado de terceira classe, categoria inédita no Brasil, e a remuneração oferecida de R$ 1,5 mil, valor que fere a regra da isonomia salarial.