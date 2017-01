José Fernando Navarrete toma posse como secretário da Fazenda

O novo secretário de Estado da Fazenda, José Fernando Navarrete, assumiu o cargo na manhã desta sexta-feira (6), em ato de posse comandado pelo governador Marconi Perillo e com diversas autoridades presentes. O cargo foi transferido de Ana Carla Abrão para o novo titular da Sefaz no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em solenidade marcada pelo balanço dos últimos dois anos da atuação dela à frente da Pasta.

Em seu discurso, a ex-secretária mencionou o período de adversidades e de agravamento da crise econômica nacional que marcou os últimos anos. “Precisamos administrar de forma eficiente os recursos públicos para lidar, com maestria, perante a crise que só se agravou. Conduzimos o maior ajuste fiscal proporcional do País, o que nos permitiu economizar R$ 400 milhões, com cortes pontuais, e aumentar em R$ 1,2 bilhão nossa receita, sem que houvesse aumento de impostos”, detalhou. Ana Carla Abrão aproveitou para anunciar que está sendo consolidado estudo que aponta o superávit primário de Goiás em 2016 na casa dos R$ 900 milhões. “Em tempos que os Estados amargam graves crises, temos muito a nos orgulhar com nosso desempenho econômico”, comemorou.

O governador Marconi Perillo agradeceu os esforços da ex-secretária. “Pessoa dotada de profissionalismo ímpar e de profundo dever público. Juntos, conseguimos conduzir o Estado a um ajuste que nos evitou sofrer as consequências mais amargas da crise, que levaram o País a registrar uma queda de 8,5% do PIB”, exaltou. Segundo Marconi, graças às ações desenhadas pela equipe econômica liderada por Ana Carla, foi possível manter os investimentos principais do Estado, o pleno funcionamento da máquina pública, inclusive com pagamento integral de seus servidores.

Nova gestão

O novo secretário de Estado da Fazenda tem dupla formação, é advogado e economista, e também mestre pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Ele deixa a presidência da holding Celg Participações (Celg Par), formada pela Celg Geração e Transmissão (Celg GT) e que incluía ainda a Celg Distribuição, adquirida em novembro pela gigante do setor energético italiana Enel, proprietária da Usina de Cachoeira Dourada.

Navarrete estava na Celg desde 2011. Antes disso, foi procurador-geral de Contas do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e da Faculdade Anhanguera.

Em seu discurso de posse, Navarrete disse estar satisfeito por ver que Goiás se encontra melhor estruturado financeiramente do que os demais Estados. “Mas precisamos estar atentos pois a situação exige cuidado. Precisamos dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido para conseguirmos ultrapassar essa crise”, declarou.

