Jornais nos EUA repercutem escândalo

Os jornais americanos repercutiram em suas edições dde ontem a operação da Polícia Federal deflagrada na véspera contra um esquema de corrupção na fiscalização de frigoríficos no Brasil. “O Brasil está investigando algumas das maiores empresas de processamento de carne do mundo por supostamente subornarem fiscais sanitários”, diz a chamada na capa do The Wall Street Jou...