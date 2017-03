John Deere inaugura nova planta

Com investimentos de US$ 40 milhões, a John Deere inaugura hoje a ampliação da fábrica de colhedoras de cana e pulverizadoras localizada em Catalão, Sudeste do Estado. A renovação do parque industrial ganha mais automatização para atender a crescente necessidade de produtos, além da aposta na agricultura de precisão. As obras iniciadas em 2014, ampliaram a área c...