JBS se valeu do crédito farto para alcançar expansão mundial

Com empreendedorismo e visão de sempre apostar no acesso a recursos financeiros para ampliação de negócios, JBS aproveitou bom momento da economia e apoio governamental para promover a maioria das aquisições em Goiás e até mesmo no exterior

Weimer Carvalho

Júnior e seus irmãos - Joesley e Wesley Batista - fundaram a holding J&F, que hoje é figura central do escândalo que ameaça o presidente Michel Temer: senso de oportunidade