JBS e BRF afirmam que estão colaborando com as investigações

Das empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca, somente duas atuam em Goiás: a BRF e a JBS. Em nota, A BRF informa que, em relação à operação da Polícia Federal, “está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos”. A companhia reitera “que cumpre as normas e regulamentos referentes à produção e comercializaç...