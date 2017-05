JBS diz que 'não houve favor algum à empresa' em investimentos do BNDES

A JBS, principal alvo da operação Bullish, deflagrada nesta sexta-feira, 12, pela Polícia Federal, afirmou que o investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na empresa, por meio de sua subsidiária, BNDESPar, foi realizado obedecendo a regras de mercado e dentro de todas as formalidades. "Esses investimentos ocorreram sob o crivo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e em consonância com a legislação vigente. Não houve favor algum à empresa."



Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da JBS, todos os atos societários advindos dos investimentos da BNDESPar foram praticados de acordo com a legislação do mercado de capitais brasileiro, são públicos e estão disponíveis no site da CVM e no site de relações com investidores da JBS. "A JBS informa que sempre pautou o seu relacionamento com bancos públicos e privados de maneira profissional e transparente", reforçou.



A operação Bullish investiga fraudes e irregularidades em aportes de R$ 8,1 bilhões concedidos pelo BNDES, por meio da subsidiária BNDESPar, ao grupo JBS. A Polícia Federal cumpre 37 mandados de condução coercitiva e 20 de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Bullish.



A holding J&F, controladora da JBS, Eldorado, Alpargatas, Vigor, Banco Original, Oklahoma e Canal Rural, entre outras empresas, tem sido alvo recorrente de operações da PF. Entre as mais recentes estão a Lama Asfáltica, na qual a quarta fase foi deflagrada na quinta-feira, a Cui Bono e a Greenfield.