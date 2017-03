JBS dá férias coletivas em unidades, incluindo a de Senador Canedo

Funcionários do frigorífico JBS da planta de Senador Canedo entram, a partir de segunda-feira, em férias coletivas de 20 dias, podendo estender por mais 10 dias – conforme comunicado da maior empresa processadora de carnes do mundo. A empresa tomou a decisão em outras nove de suas 36 unidades de abate de bovinos no País – sendo uma em São Paulo, três em Mato Grosso do...