JBS abre 145 vagas de emprego nas unidades de Goiânia, Senador Canedo e Mozarlândia

A empresa JBS anuncia a abertura de vagas no estado de Goiás: 65 oportunidades em Goiânia, 50 em Senador Canedo e 30 em Mozarlândia. Os empregos na capital acontecem devido a ampliação da unidade, que possibilitará o aumento da capacidade de desossa de bovinos em 40%, para abastecer os mercados nacional e internacional.

Nas outras duas plantas do Estado, o crescimento do quadro de colaboradores acontece devido à retomada do volume de abates. Podem se candidatar pessoas com e sem experiência.

As vagas são para as áreas operacionais e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo.

Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a planta de interesse para checar a documentação necessária e agendar a entrevista.

Além das oportunidades disponíveis, a Companhia já contratou 85 pessoas em Senador Canedo e 150 em Mozarlândia, entre maio e julho deste ano.

Empresa é uma das investigadas pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal.

Para mais informações sobre as vagas, os candidatos devem ligar para os números abaixo:



Goiânia – (62) 3272-1313

Senador Canedo – (62) 3512-8220

Mozarlândia – (62) 3348-8900