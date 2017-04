Irmãos Soares em recuperação judicial

O Grupo Irmãos Soares completa neste ano meio século de atividades no comércio de material de construção com um forte baque: comunicou hoje que ingressou, no último dia 20, com pedido de recuperação judicial por conta da grave crise econômica e os elevados juros no País. Diz que tomou a medida para preservar o emprego de mais 500 funcionários e as atividades de suas 14 lojas em Goiás e Minas Gerais.

O grupo empresarial começou suas atividades em 27 de dezembro de 1967, em Goiânia-Goiás, quando os irmãos Odilon José Soares e Elon José Soares adquiriram a Ferragista São Thomé e entraram para o ramo de material de construção. Hoje é uma das maiores redes de materiais de construção do Centro-Oeste.

A Vara de Falências da Justiça goiana recebeu em 2016 o total 83 pedidos de recuperação judicial de empresas em dificuldades financeiras. Foi um número recorde. Comparado com 2015, com 37 pedidos, o crescimento foi de 125%. Apenas em janeiro e fevereiro deste ano foram mais nove pedidos de empresas em dificuldades em Goiás.

A recuperação judicial tem a finalidade de sanear a situação de crise da empresa, mantendo suas atividades para que possa cumprir suas obrigações com os credores. Mas nem todas empresas têm o pedido aceito pela Justiça. Apenas que mostram capacidade real de recuperação.