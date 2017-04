Irmão de Silvio Santos é alvo de operação da PF que investiga transações entre bancos

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19) a Operação Conclave, que investiga suposta aquisição fraudulenta de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações.

Um dos alvos da ação é o empresário Henrique Abravanel, irmão caçula do empresário e animador de TV Silvio Santos, dono do SBT. Executivo integrou o Conselho de Administração do Banco Panamericano, quando a gestão estava nas mãos da família, até 2011.

A Polícia Federal realiza buscas na residência de Henrique. Por ordem do juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal, de Brasília, procuram documentos ligados à aquisição possivelmente fraudulenta de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações S.A. (Caixapar).

O magistrado decretou a quebra do sigilo fiscal e bancário do irmão de Silvio. O inquérito instaurado apura a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal (CEF) na gestão fraudulenta, além de investigar possíveis prejuízos causados a correntistas e clientes. A operação de aquisição de ações do banco Panamericano pela Caixapar é investigada por ter potencialmente causado expressivos prejuízos ao erário federal.

O inquérito apura a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal no negócio. Ele foca também possíveis prejuízos causados a correntistas e clientes do banco.

Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília -30 em São Paulo, seis em Brasília, um em Belo Horizonte, um em Recife e dois em Londrina.

A decisão judicial determinou, ainda, o bloqueio de valores de contas bancárias dos alvos no valor total de R$ 1,5 bilhão.

A investigação apura a atuação de agentes públicos responsáveis pela assinatura de pareceres que basearam a compra e venda de ações do Panamericano pela Caixa Participações, com a posterior transação de ações do Panamericano pelo Banco BTG Pactual.

Também investiga o núcleo de consultoria, contratadas para emitir pareceres a legitimar os negócios, e o núcleo de empresários que, "conhecedores das situações de suas empresas e da necessidade de dar aparência de legitimidade aos negócios, contribuíram para os crimes em apuração."

O nome da Operação se deve à forma sigilosa com que foram tratadas as negociações para transação ocorrida entre o Banco Panamericano e a Caixa. Ela faz alusão ao ritual que ocorre a portas fechadas entre cardeais na Capela Sistina, no Vaticano, para escolher um novo Papa para a Igreja Católica.

A reportagem contatou os envolvidos, mas ainda não obteve retorno.

Em outubro, o Ministério Público Federal de São Paulo pediu a condenação de oito ex-diretores e o chefe de contabilidade do Banco Panamericano por crimes financeiros e lavagem de dinheiro, cometidos entre 2007 e 2010.

OUTRO LADO

A assessoria de imprensa da Caixa afirmou que a Caixa Participações "está em contato permanente com as autoridades, prestando irrestrita colaboração com os trabalhos" e que esse procedimento "continuará sendo adotado pela empresa".