IPCA tem menor variação para abril

Com o consumo das famílias em queda, por causa dos efeitos da crise financeira que atinge o País, e reduções nos gastos com energia elétrica, alimentos e combustíveis, a inflação em Goiânia subiu apenas 0,15% no mês de abril, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado ontem pelo IBGE. No País, a variação foi de 0,14%, o melhor desempenho para...