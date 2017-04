Ipasgo reajusta valores de contribuições

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) reajustou suas tabelas atuariais, no qual serão atingidos 54,38% dos usuários. Os outros 45,62% continuam recolhendo os mesmos valores.

As contribuições de usuários do Instituto que recolhem por tabela, como é o caso dos agregados e ex-servidores, por exemplo, foram reajustadas em 10% sobre os valores recolhidos desde fevereiro de 2016, data do último reajuste. Desses, 7% serão aplicados em abril e os outros 3% em agosto.

Um índice maior, de 18,65%, será aplicado sobre o teto e o piso das contribuições para desconto em folha, uma vez que esses valores não tinham sido corrigidos no passado, conforme a justificativa do plano. “O reajuste anual das contribuições está previsto em lei, como forma de recompor os valores recebidos pelo Ipasgo, que, em sua maioria absoluta, são utilizados no pagamento de serviços prestados para garantir a assistência à saúde dos segurados”.

A menor contribuição (piso) passa de R$61,95 para R$ 73,50 (plano básico) e de R$96,24 para R$114,19 (plano especial). Já o valor máximo de contribuição (teto) passa de R$351,20 para R$416,70 (plano básico) e de R$522,55 para R$620,01 (plano especial).

O Ipasgo afirma, ainda, que 4.633 usuários foram atingidos pelo reajuste do piso, mas, por força de lei estadual, serão subsidiados pelo Tesouro.