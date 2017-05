Investimentos animam setor de mineração em Goiás

Com previsão de R$ 2,35 bilhões em recursos privados entrando na economia do estado, governo de Goiás prevê que arrecadação com royalties cresça entre 5% e 6% neste ano

Marcello Dantas

Tasso Mendonça e Vilmar Rocha: investimentos vão ampliar arrecadação