Investimento total na economia sofre queda de 2,1% em março

Os investimentos totais na economia encolheram em março, nas estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) de março, divulgado nesta sexta-feira (5), recuou 2,1% em relação a fevereiro. Na comparação com março de 2016, o indicador caiu 0,7%. Em fevereiro, o indicador havia subido 4,3% ante janeiro. No primei...