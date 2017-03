Invenção da Ford permite que motoristas bebam água do ar-condicionado

Pesquisadores notaram que poderiam reaproveitar quase dois litros de água produzidos por hora pelo ar-condicionado de veículos; criação foi finalista de prêmio voltado para ideias que mudam o mundo

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), 1,6 bilhão é o número de pessoas que moram em regiões que sofrem com escassez absoluta de água pelo menos uma vez por/ao ano. Até 2025, dois terços da população mundial poderá ser afetada pelas condições críticas da água, afirma a organização em relatório publicado em 2015.

Dois funcionários da fabricante de automóveis norte-americana Ford, Doug Martin e John Rollinger, cientes dos recursos escassos, criaram um sistema que recolhe água condensada no ar-condicionado. Além da captação, o modelo filtra e bombeia-a para um bebedouro. No protótipo criado pela montadora, o dispenser foi colocado ao lado do porta copos do veículo.

Martin descobriu que um carro produz 1,9 litro de água por hora, o que equivaleria a quase quatro garrafas de água. Com isso, evitar-se-ia o desperdício, reduzir-se-ia a produção de garrafas pets e o número de paradas para comprar água.

A Ford anunciou que a ideia vai facilitar que motoristas obtenham água sem ter a necessidade de carregar o líquido enquanto dirigem. “Beber água limpa não é prontamente viável em mercados emergentes e localidades áridas, especialmente para os viajantes.” declarou em sua página oficial no YouTube

O engenheiro responsável Doug Martin vai além: “É um grande benefício para países em desenvolvimento, se todos os carros tivessem isso [o mecanismo de conversão], seria a garantia de água limpa para todos, ou em casos específicos, para aqueles que não têm acesso à água limpa, passem a ter".

Não há previsão para que a invenção seja aplicada nos carros. Entretanto, a ideia foi uma das finalistas do ‘Concurso de ideias que mudam o Mundo 2017’, organizado por uma publicação americana.

Como funciona

O ar condicionado é um circuito fechado de refrigeração. Na maioria dos casos, esse sistema encontra-se instalado abaixo do painel do carro. Em seu sistema, circulam fluídos refrigerantes e óleos lubrificantes e o seu funcionamento gera água. A umidade do ar se condensa na serpentina do ar-condicionado e, no caso dos automóveis, é canalizada até cair no asfalto. Ela [inovação] funciona coletando água criada pelo condensador AC, bombeando-a através de um filtro para purificação e então dispensando para um porta copos localizados no console central.