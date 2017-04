Instituição de ensino abre 23 vagas de emprego com salário de até R$ 8 mil

Quem está a procura de uma vaga de emprego deve ficar atento a essa oportunidade. O grupo de ensino Projeção, de Brasília, está com 23 vagas de trabalho no Distrito Federal.

A remuneração oferecida é a partir de R$ 1.049,82 e chega a R$ 8 mil. No total são 23 vagas, divididas nos seguintes cargos.

Para se candidatar basta acessar o site da instituição e clicar na aba 'Trabalhe Conosco'.

Veja as vagas ofertadas:

-1 vaga para Engenheiro Civil: Responder pela organização e planejamento das Obras; Responder pelas auditorias; Supervisionar a contratação e execução de serviços relacionados a infraestrutura predial em consonância com as normas e padrões dos órgãos fiscalizadores; Gestão dos Contratos de Locação; Acompanhar os Interesses da Mantenedora nas Assembleias de Condomínio; Responder pela documentação de todos os Imóveis do Grupo; Responder pela gestão e controle de todo o mobiliário do Grupo;

- 1 vaga para Analista de Laboratório, formado em TI: Instalar computadores, equipamentos e acessórios de baixa complexidade nos Laboratórios de informática; 2. Executar serviços de restauração de imagens nas estações de trabalho nos Laboratórios de informática do Grupo Projeção conforme padrões adotados e repassados pela Diretoria de TI; 3. Executar rotinas periódicas conforme determinação da Diretoria de TI nos Laboratórios de informática; Dentre outros.

- 1 vaga para Técnico em Gestão Educacional: atendimento ao público e divulgação dos cursos do Grupo Projeção.

- 1 vaga para Supervisor de Atendimento: realizar o controle dos recebimentos; Executar o controle do fechamento dos caixas com todos os atendentes, seguindo todos os procedimentos definidos pelo Diretor Administrativo Financeiro e pelo Diretor da Faculdade Projeção e entre outras.

- 1 vaga para Técnico em Divulgação: mapear as áreas abrangentes com pesquisas para atuação da divulgação, a fim de atualizar o cronograma a ser executado durante o Processo Seletivo; Pesquisar locais para divulgação e montar roteiros dos locais definidos; Realização da divulgação dos cursos da faculdade, entre outros.

- 1 vaga para Analista de Recursos Humanos: atuação generalista em processos de recrutamento e seleção (com utilização de testes psicológicos), treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento, elaboração de parecer e demais subsistemas de Gestão de Pessoas.

- 1 vaga para Coordenador Psicológico: atendimento aos estudantes, pais e professores.

- 1 vaga para Coordenador Pedagógico: elaborar, acompanhar e direcionar o planejamento pedagógico do segmento de atuações. Realizar supervisão pedagógica do corpo docente e auxiliares técnicos do segmento.

- 1 vaga para Operador de Telemarketing: atendimento e vendas dos cursos Projeção.

- 3 vagas para Professor de Ciências Contábeis: atuar na sala de aula.

- 10 vagas para pessoas com deficiência; as atividades não foram descritas.