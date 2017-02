Instagram agora permite postar 10 fotos de uma vez; saiba como fazer

O Instagram mudou mais uma vez a maneira de publicar seus conteúdos. Nesta quarta-feira (22), o aplicativo disponibilizou uma nova atualização que vai permitir o envio de múltiplas imagens em uma mesma postagem, como acontece com os álbuns em outras redes sociais.

"Com a atualização, você não precisa mais escolher a melhor foto ou vídeo de uma experiência que deseja lembrar. Agora, você pode combinar até 10 fotos e vídeos em um post e deslizar [o carrossel] para ver todos eles", informa o Instagram.

O usuário só vai precisar deslizar o dedo para os lados para ver todas as imagens publicadas. O ponto negativo é de que, inicialmente, as fotos terão que ser quadradas, assim como acontecia em versões anteriores do Instagram.

Para usar a novidade, basta clicar no novo ícone no formato de imagens sobrepostas, que vai aparecer na aba de postagem. Em seguida, é possível selecionar as imagens ou vídeos e alterar a ordem que vão aparecer no seu post. A nova ferramenta ainda permite aplicar um filtro geral para todos ou editar um por um.

As legendas e geotags valem para o post como um todo, assim como os likes e comentários. E você pode marcar amigos em cada foto e vídeo.

No seu perfil, a novidade vai aparecer com um símbolo especial no canto superior direito da miniatura. Chamada de post múltiplo, o ícone terá uma linha com bolinhas indicando quantas imagens aparecem na publicação.