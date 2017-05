Instabilidade do WhatsApp gera reação com memes; veja aqui

Depois de mais de 2 horas de instabilidade, o WhatsApp voltou a funcionar por volta das 19h20 desta quarta-feira (3). Segundo relatos nas redes sociais, o aplicativo de mensagens estava fora do ar desde as 17 horas no Brasil e em outros países do mundo.

O site Outage Report, que monitora serviços online, informou que o número de queixas sobre a estabilidade do serviço passou de 2,5 mil em vários países ao redor do mundo — na maioria, Estados Unidos, Europa e América do Sul.

As reclamações afirmam que o app não funcionava em conexões 3G, 4G e em redes Wi-Fi.

De acordo com o G1, o WhatsApp afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que estava ciente do problema e que trabalhava para corrigi-lo o mais rápido possível.

A queda do WhatsApp no mundo gerou vários memes na web. Veja abaixo:

O que fazer quando o whatsapp cai:

( ) procurar alguma coisa pra fazer, esperando voltar — Adrienne ✨ (@silvaadri_) 3 de maio de 2017

Whatsapp informa que só voltará quando o Atlético ganhar um Bícampeonato! Kkkk — Lucas De Oliveira (@lucafontinelly) 3 de maio de 2017

Isso aqui é Facebook ou central de reclamações do WhatsApp ?KKK / rt — lucy céara (@lucyceara) 3 de maio de 2017

Meu Facebook está resumido em

WhatsApp parou// WhatsApp voltou — Tawany Jeniffer (@tawanyjeniffer) 3 de maio de 2017

O WhatsApp voltou e você não :( — Delegato (@Lineker_linn) 3 de maio de 2017

WhatsApp voltou, agora posso parar de reclamar — Matheus leandro (@m4th_leandro) 3 de maio de 2017

Meu Whatsapp está funcionando perfeitamente. Sendo que, os Whatsapp's dos amigos não estão, aí complica tudo — Wellington Dias (@WellDias12) 3 de maio de 2017

Ei mano WhatsApp caiu instala esse app ai pic.twitter.com/7suh5pK6IE — tyrell (@rcesarf) 3 de maio de 2017

Alguém volta esse #WhatsApp plmds a tia tá me ligando pq não consegue mandar corrente no grupo da família. SOCORRO!!! #MeuWpp #whatsappdown — Thiago Oliveira (@thiagohellen_) 3 de maio de 2017

* Whatsapp cai e fico sem resposta crush*

*Whatsapp volta e o crush não responde ainda assim* pic.twitter.com/xNK4DupkOE — Juliana Cristina (@jucristina_) 3 de maio de 2017