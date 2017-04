INSS: Pente-fino cancela 1,4 mil auxílios-doença irregulares em Goiás

Depois de fazer um pente-fino em auxílios-doença concedidos por determinação judicial há mais de dois anos, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) cancelou quase 1,4 mil benefícios em Goiás. Das 1.527 perícias realizadas no Estado, 1.340 resultaram no cancelamento do benefício, o que corresponde a 88% do total. Em todo País, o índice de auxílios cortados na perícia f...