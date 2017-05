Inscrições são prorrogadas para processo seletivo no IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta terça-feira (23) que as inscrições para o processo seletivo do órgão foram prorrogadas e vão agora até às 12 horas da próxima sexta-feira (26), via internet pelo site da FGV. O edital rege a seleção para 24.984 vagas temporárias para candidatos de nível fundamental e médio nos cargos de recenseador ou agente censitário para trabalharem no próximo Censo Agropecuário.

Serão, portanto, 18.845 vagas para recenseadores, função que tem requisito de ensino fundamental completo e remuneração por produção, calculada por setor censitário, com base nas quantidades de unidades de estabelecimentos agropecuários recenseados.

Há ainda 1.272 vagas para agente censitário municipal (ACM), de nível médio, que tem salário de R$ 1.900,00; e 4.867 vagas para agente censitário supervisor (ACS), que também exige ensino médio e tem rendimentos de R$ 1.600,00.

Somente para as funções de agente ACM e ACS que o contratado fará jus ao auxílio alimentação de R$ 458,00, auxílio transporte, assim como férias e 13º salário proporcionais - veja o edital 02/2017.

O processo seletivo está a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% das vagas para quem se declarar negro ou pardo.

A taxa de inscrição será de R$ 22,00 para Recenseadores e de R$ 39,50 para Agentes. No ato da inscrição, o candidato deverá manifestar sua opção de função e UF/Posto de Coleta ou UF/Área de Trabalho, em que deseja concorrer à vaga, e também, a UF/Posto de Coleta ou UF/Área de Trabalho onde realizará a prova, de acordo com o especificado no Anexo III do edital.



A seleção terá prova objetiva com 50 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico quantitativo, noções de administração/ situações gerenciais e conhecimentos técnicos para as funções de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor e constará de 40 questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos técnicos para a função de Recenseador.



A prova objetiva será realizada no dia 16 de julho de 2017, das 13h às 17h, horário oficial de Brasília-DF, em locais que serão divulgados no endereço eletrônico da FGV no dia 10 de julho. O gabarito oficial preliminar será divulgado no site da FGV no dia 18 de julho e o gabarito definitivo com os resultados das provas sairá em 31 de agosto de 2017