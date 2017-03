Inscrições para formação profissional de pessoas com deficiência estão abertas em Goiânia

O Sine Goiânia e a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência do Funcionalismo do Banco do Brasil (APABB), estão com inscrições abertas para o curso gratuito de formação profissional voltado especificamente para pessoas com deficiência.

Segundo o gerente de relação e encaminhamento de vagas ao mercado de trabalho, Diego Nunes, os candidatos passarão por um monitoramento técnico no período de cinco meses. 'Hoje, o Sine da Prefeitura de Goiânia tem uma demanda muito grande para inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Diante disso, estamos realizando o curso para capacitar esses cidadãos, para que eles ocupem as vagas já disponíveis no mercado. O objetivo da realização do curso é promover a autonomia de pessoas com deficiência', explica.

O curso será realizado na Faculdade Senai Fatesg, de segunda a sexta-feira, entre 13h30 e 17h30. Os interessados em estudar terão o apoio de psicólogos, especialistas em diversas áreas do conhecimento e formação técnica diferenciada em diversas modalidades, como Formação Básica Pessoal, Formação em Cidadania e Operação de Computadores.

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 17 na sede do Sine Municipal das 7h30 às 18 horas. São exigidos no ato da inscrição Carteira de Trabalho, Cadastro de Pessoa Física, Registro Geral (RG), além de um comprovante de endereço.