Indústrias esperam novas áreas

Aparecida de Goiânia foi considerada por pesquisa do Urban Systems publicada em 2014 como uma das dez melhores cidades brasileiras para os negócios, ficou em sétimo lugar no ranking. Com todas as características que a tornam atrativa, possui fila de espera por áreas. De acordo com a Prefeitura, indústrias reivindicam três milhões de metros quadrados. Somente a Assoc...