Imposto de Renda: Leão aguarda 900 mil goianos

Depois da folga no feriado prolongado, a volta à rotina vem acompanhada de importante obrigação: fazer a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 (IRPF). O prazo de envio começa às 8 horas de hoje e vai até às 23h59 do dia 28 de abril. A Receita Federal estima que 900 mil goianos acertem as contas com o Leão este ano e o contribuinte encontrará algumas novidad...