Imagens do iPhone 8 teriam vazado de fábrica na China; o que achou do modelo?

O anúncio do novo iPhone acontece só em setembro, mas nesta segunda-feira (17) imagens que podem ser do próximo smartphone da Apple teriam vazado. As fotos e até o modelo 3D ilustrado do iPhone 8 teriam saído de dentro da Foxconn na China, segundo o site Tecmundo.

O que mais chama atenção é que a parte da frente do celular é uma única tela, a chamada frame frontal. Pelo desenho, não está claro as posíções do alto-falante superior e da câmera frontal abaixo da tela. Além disso, o par de câmera traseira teria mudado de posição e colocado na vertical.

Analisando as imagens é possível notar também que o celular pode ter tela infinita (como do Galaxy S8 ou Xiaomi Mi Mix), bordas curvas e sensor de digital integrado sob a tela.

Comenta-se que a Apple está dedicando grandes esforços para que o sensor de digitais não seja movido para a parte traseira e funcione e que funcione perfeitamente abaixo da tela.

O site relembra que tudo isso não passa de rumores e que as fotos acima podem ser falsas. Mas, se esse realmente for o design final do iPhone 8, você curtiu?