IGH abre processo seletivo para 76 vagas com salários de até R$ 7.299,40 em Aparecida e em Goiânia

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH), Organização Social gestora do Hospital Materno Infantil (HMI), do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa) e da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), iniciou processo seletivo para contratação celetista e formação de cadastro reserva para preencher 76 vagas. A inscrição é gratuita.

As vagas estão divididas entre as três unidades geridas pelo IGH, conforme descrito no edital de publicação, disponível no site - aba “Transparência”, seguido de “Goiás”.

A carga horária das vagas varia entre 20h e 44h semanais. Já os salários entre R$ 950 e 7.299,40. Os interessados deverão se dirigir até a MNSL, localizada na rua 230, S/N, Setor Nova Vila, entre os dias 02 e 08 de março, das 8h às 12h, com formulário de inscrição devidamente preenchidos e documentos em mãos, de acordo com o edital.

O processo seletivo também inclui portadores de necessidades especiais (PNE). Outras informações poderão ser obtidas no telefone (62) 3956-2925.

Os cargos disponíveis são de: