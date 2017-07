IF Goiano divulga edital de concurso para 15 vagas com salários de até R$ 4 mil

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) divulga edital de concurso público para contratação de servidores técnico-administrativos. São 15 vagas para as unidades de Campos Belos, Ceres, Cristalina, Iporá, Morrinhos, Posse, Trindade e Urutaí.

Confira as vagas ofertadas:

assistente de alunos,

auxiliar em administração,

auxiliar de biblioteca,

assistente de laboratório,

assistente em administração,

técnico em edificações,

técnico de laboratório e área ciências,

técnico de laboratório e área edificações,

técnico de laboratório e área eletrotécnica,

técnico de laboratório e área química,

administrador,

médico veterinário

Os salários variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. Interessados podem se inscrever entre os dias 15 de agosto e 14 de setembro, exclusivamente pela internet. As provas objetivas serão realizadas no dia 1 de outubro e o resultado final do certame será divulgado no dia 22 de novembro.

O concurso será realizado em etapa única, com prova objetiva do tipo múltipla escolha, com quatro alternativas, das quais apenas uma é a correta. Serão eliminados do concurso os candidatos que obtiverem pontuação zero na prova de conhecimentos específicos ou não obtiverem pelo menos 50% de aproveitamento na Prova Objetiva, ou seja, que não atingirem a pontuação mínima de 20 pontos para os candidatos aos cargos de Nível de Classificação C; de 25 pontos para os de Nível de Classificação D; e de 30 pontos para os de Nível de Classificação E.