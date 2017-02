IF Goiano abre processo seletivo para estágio remunerado em Goiânia

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) está com inscrições abertas para contratação de estagiários, que atuarão na Reitoria da instituição, situada na Rua 88, Setor Sul, em Goiânia. São 16 vagas ao todo para as seguintes áreas: Administração, Arquitetura, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil ou Edificações, Pedagogo, Secretário Executivo e Informática.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 23 de fevereiro a 17 de março, pelo site do Instituto (veja abaixo). O valor da bolsa é de R$ 520 equivalentes a 30 horas semanais. O estágio também fará jus a auxílio transporte, seguro contra acidentes pessoais, recesso remunerado de 30 dias anuais e termo de realização de estágio.

A duração é de um ano, podendo ser prorrogável por mais um. O resultado final da seleção dos estudantes será divulgado em 27 de março e o início das atividades na Reitoria está previsto para o dia 3 de abril.

Acesse:

Edital da seleção

Formulário de inscrição