IBGE abre processo seletivo com quase 25 mil vagas para censo agropecuário

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (24) processo seletivo simplificado para o preenchimento, em caráter temporário, de 24.984 vagas. Para Goiás serão 896 oportunidades. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União com o Edital nº 2/2017.

Os postos para todo o Brasil são para recenseador, nível fundamental, e agentes censitários, nível médio. Exclusivamente para Goiás existem 55 vagas para as funções de agente censitário municipal e 150 para agente censitário supervisor, de nível médio. Além destas, existe a possibilidade para nível fundamental, com 691 vagas para recenseador.

Será respeitado o percentual mínimo de 5% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para negros ou pardos. O salário para agentes censitários varia entre R$ 1.600 e R$ 1.900. No caso dos recenseadores, a remuneração vai variar de acordo com a produção de cada contratado.

Benefícios

As funções de agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) terão como benefícios auxílio-alimentação, assim como férias e 13º salário proporcionais. A previsão de duração do contrato é de até sete meses para as funções de ACM e ACS e de até 5 meses para a função de recenseador.

Inscrições

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado se encontrarão abertas no período de 24 de abril de 2017 a 23 de maio de 2017. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via internet, o endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss, a partir das 14h do dia 24 de abril de 2017 até as 23h59 do dia 23 de maio de 2017.

Já a prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada nas cidades previstas no dia 16 de julho de 2017, das 13h às 17h, segundo o horário oficial de Brasília-DF. Os locais para realização daprova objetiva também serão divulgados pela internet.