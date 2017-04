IBGE abre 37 vagas com salários de até R$ 4 mil em Goiás

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 37 profissionais temporários em Goiás com salários que variam entre R$ 1,5 mil a R$ 4 mil. As vagas são direcionadas aos níveis médio e superior para o trabalhar com o Censo Agropecuário 2017.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site da Fundação Getúlio Vargas, até o dia 9 de maio. A taxa varia entre R$ 27 e R$ 78. Confira aqui o edital. A seleção será feita com uma prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, que deve acontecer no dia 2 de julho.

No país, serão 1.038 profissionais contratados em 26 estados e no Distrito Federal. Veja abaixo as vagas para Goiás:

Analista Censitário – 3 vagas em Goiânia - R$ 4 mil - Nível Superior

Agente Censitário Administrativo – 16 vagas em Goiânia - R$ 1,5 mil - Nível Médio

Agente Censitário Regional- 12 vagas em Campos Belos, Itaberaí, Mineiros, Mozarlândia, Niquelândia, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Pontalina, São João d’Aliança, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia e Silvânia - R$ 2,5 mil - Nível Médio

Agente Censitário de Informática – 6 vagas em Goiânia - R$ 1,7 mil - Nível Médio.

O contratado ainda terá direito a auxílio alimentação, férias e 13º salário. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Censo Agropecuário 2017

Em cinco meses, a partir de 1º de outubro, os recenseadores devem visitar 5 milhões de propriedades rurais. O Censo Agropecuário 2017 vai subsidiar a implantação do cadastro de estabelecimentos agropecuários e do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias.