Hong Kong suspende importação de carne do Brasil após operação da PF

O Ministério da Agricultura confirmou nesta terça-feira (21) que Hong Kong proibiu importações de carne brasileira, na sequência do escândalo aberto na semana passada pela Operação Carne Fraca.

Hong Kong é o maior importador de carne bovina do Brasil e ocupa a segunda posição no ranking de carne de porco -331 mil toneladas e 164 mil toneladas em 2016, respectivamente. China, União Europeia e Chile também anunciaram restrições ao produto brasileiro.

A Coreia do Sul havia proibido a importação de frango da BRF, mas reverteu a decisão ao ter a confirmação por parte do Ministério da Agricultura brasileiro de que nunca adquiriu produto estragado do país. Entretanto, os asiáticos dizem que vão intensificar a fiscalização.

IMAGEM DO PAÍS

Nesta terça (21), com a ameaça de países estrangeiros barrarem produtos nacionais, o presidente Michel Temer afirmou que a descoberta de fraudes em frigoríficos nacionais causou um "embaraço econômico" para o Brasil.

Temer falou a empresários e investidores em evento em São Paulo que as irregularidades descobertas pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal causaram um "grande alarde", mas voltou a minimizar o seu alcance no mercado brasileiro.

A estratégia de mostrar que o problema é algo pontual tem sido seguida pelo governo para deter o impacto negativo frente ao mercado internacional.