HGG lança edital com 25 vagas e salário de até R$ 8 mil

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech) responsável pela gestão do Hospital Alberto Rassi - HGG divulgou na quarta-feira (2), o Edital nº 002/2017 para contratação de multiprofissionais.

Estão sendo oferecidas 25 vagas, sendo 10 para cadastro reserva. Os salários brutos variam entre R$ 1.028,41 (para o cargo de recepcionista) e R$ 8.357,95 (para o cargo de engenheiro em segurança do trabalho).

A seleção ocorrerá para os seguintes cargos: agente de atendimento, analista de desenvolvimento de pessoas, auxiliar de farmácia; auxiliar de compras; auxiliar de faturamento; auxiliar de departamento pessoal; cirurgião dentista, engenheiro em segurança do trabalho, fisioterapeuta; gerente de desenvolvimento de pessoas, médico (otorrinolaringologista, intensivista e geneticista), motorista, motorista de ambulância musicoterapeuta, nutricionista, psicólogo (especialista em sexologia), recepcionista, técnico em informática, técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho.

As inscrições do Processo Seletivo Simplificado seguem até segunda-feira (7) e devem ser realizadas exclusivamente pelo site curriculo.hospitalalbertorassi.org.br.

Inscrição

Para validar a inscrição no site, é imprescindível fazer um cadastro inicial e, posteriormente, preencher as cinco abas do formulário virtual. As abas são: dados pessoais, dados complementares, experiência profissional, formação e termo de compromisso. Não se esqueça de salvar o cadastro e conferir se a mensagem “Seu currículo foi cadastrado com sucesso” apareceu.

Os candidatos passarão por quatro etapas: avaliação curricular; prova de conhecimento específico ou teste de digitação; avaliação psicológica e dinâmica de grupo; e entrevista por competências. Todos os resultados e convocações para as próximas etapas devem ser acompanhadas pelo site www.idtech.org.br. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 22 de setembro de 2017.