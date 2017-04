HGG abre 72 vagas para contratação de multiprofissionais

O Hospital Alberto Rassi (HGG), está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (7), para o Processo Seletivo Simplificado para 72 vagas para a contratação de multiprofissionais, além de formação de cadastro reserva para algumas áreas.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site http://curriculo.hospitalalbertorassi.org.br/. Segundo o edital, divulgado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), responsável pela gestão do HGG, os salários brutos variam entre R$ 979,44 (para o cargo de recepcionista) e R$ 7.624,82 (para o cargo de médico intensivista).

A seleção ocorrerá para os seguintes cargos: Agente de Atendimento; Assistente Administrativo; Assistente Social; Auxiliar Administrativo; Educador Físico; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico (cardiologia, cirurgia geral, endocrinologia, medicina intensiva, pneumologia, urologia); Nutricionista; Psicólogo; Recepcionista; Técnico de Enfermagem; Técnico em Informática; Técnico em Nutrição; Técnico em Segurança do Trabalho e Terapeuta Ocupacional.

Para validar a inscrição no site, é imprescindível fazer um cadastro inicial e preencher as cinco abas do formulário virtual. As abas são: dados pessoais, dados complementares, experiência profissional, formação e termo de compromisso. Não se esqueça de salvar o cadastro e conferir se a mensagem “Seu currículo foi cadastrado com sucesso” apareceu.

Os candidatos enfrentarão quatro etapas: Avaliação Curricular; Prova de Conhecimento Específico; Avaliação Psicológica e Dinâmica de Grupo; e Entrevista por Competências.

Todas os resultados e convocações para as próximas etapas devem ser acompanhadas pelo site do Idtech. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 15 de maio deste ano.