HDT e Condomínio Solidariedade abrem processo seletivo para cadastro de reserva

A Organização Social (OS) Instituto Sócrates Guanaes abriu processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para atuar no Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT/HAA) e também no Condomínio Solidariedade. A OS é a gestora das duas unidades de saúde em Goiânia. As inscrições começam na próxima sexta-feira (7).

Serão selecionados profissionais para os cargos de auxiliar de patrimônio e médicos especialistas em cardiologia, infectologia, cirurgia geral, dermatologia, UTI pediátrica (Intensivista) e nefrologia Os salários variam entre R$1.217,15 e R$ 8.334,93. Os candidatos serão escolhidos por meio de análise curricular e posterior entrevista por competência.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir da próxima sexta-feira (7) e entre 10 e 13 de abril de 2017 (segunda a quinta-feira), de forma presencial. O candidato deve ir até o setor de Recursos Humanos do HDT/HAA, localizado na Avenida Contorno, número 3665, Jardim Bela Vista, em Goiânia, entre as 8h e 11h, com o ficha de inscrição preenchida e documentos pessoais. O edital, com mais informações, está disponível no site www.isgsaude.org.