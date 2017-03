Hackers ameaçam apagar dados de usuários da Apple em duas semanas, diz site

Um grupo de hackers chamado Turkish Crime Family (família turca do crime) está extorquindo a Apple, ameaçando apagar dados do iCloud e de e-mails de seus usuários, segundo o site "Motherboard".

Os hackers pedem US$ 75 mil em bitcoins ou Ethereum, duas criptomoedas usadas na rede, ou US$ 100 mil em cartões de presente para uso no iTunes.

O prazo de pagamento do resgate é até 7 de abril, segundo o texto do "Motherboard". "Eu apenas quero meu dinheiro e achei que essa era uma notícia que muitos usuários da Apple iriam gostar de ler", disse um dos hackers ao site.

O "Motherboard" afirma ter tido acesso a imagens de trocas de mensagens entre membros do grupo hacker e profissionais da equipe de segurança da Apple. O site também teria acessado uma conta de e-mail usada por hacker para se comunicar com profissionais da companhia.

Em uma das mensagens, o grupo alega ter acesso a mais de 300 milhões de contas, incluindo as terminadas em @icloud e @me.

Os hackers colocaram no ar um vídeo em que acessam contas da Apple, supostamente roubadas de usuários. Nele, demonstram facilidade para apagar arquivos remotamente.

O "Motherboard" afirma também ter visto cópias de imagens com mensagens atribuídas a profissionais da Apple pedindo a retirada do vídeo do ar e afirmando que não recompensam criminosos que violam a lei. Também comunicariam as ameaças às autoridades competentes.

A Apple informou que não vai comentar o assunto.