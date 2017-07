Guaraná Antarctica provoca Coca-Cola e "anuncia" nova versão

O Guaraná Antártica anunciou em uma rede social o lançamento do sabor laranja da bebida. O anúncio acontece logo depois do lançamento da Fanta Guaraná, marca da rival Coca-Cola, que chegou às prateleiras no fim do mês passado.

A ação foi feita apenas na internet, segundo a assessoria da marca. "Vem aí um novo Guaraná! Não, pera!", diz a mensagem postada na página do Facebook do Guaraná Antártica.

A marca da Ambev informou que não tem a intenção de lançar um novo sabor de seu produto e que a ação se restringiu ao universo digital. Em nota, afirmou ser "conhecido por seu bom humor nas campanhas e nas redes sociais".

"O Guaraná Laranja trata-se de uma brincadeira que despertou uma interação positiva com os fãs da marca no Facebook e a companhia não pretende lançá-lo no mercado", diz o texto.

Por enquanto, a Ambev segue penalizada pelo cenário econômico no Brasil. Segundo o próprio balanço financeiro da fabricante de bebidas, a companhia perdeu receita no País no segundo trimestre com a queda na venda de cerveja e de refrigerantes.

Apenas as marcas de cerveja artesanal da Ambev tiveram um desempenho positivo entre abril e junho de 2017 na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os internautas, porém, demoraram para entender que se tratava apenas de uma provocação. "Deve ser bom demais... Laranja com guaraná fica top. Sim eu coloco laranja no meu guaraná", escreveu o internauta Erick Lopes, prontamente respondido pelo perfil da empresa no Facebook. "Guaraná laranja só se for com rodela de laranja mesmo, Erick!", diz a mensagem, deixando claro que o produto que aparece no vídeo não aparecerá em circulação.

Outro internauta disse que não tinha entendido e perguntou se ia estrear mesmo: "Guaraná Antarctica só tem um", foi a resposta da empresa.

"Quando eu crescer quero mandar indireta igual guaraná, provocou a internauta Gabriela Borges, que recebeu a seguinte resposta bem humorada: "aqui a gente não trabalha com indireta, não, Gabriela!".

O vídeo publicado pela Ambev, até o momento, tinha 523 mil visualizações, mais de 23 mil interações e sete mil compartilhamentos.