Governo tem déficit primário de R$ 11 bilhões em março

O governo central registrou um déficit primário de R$ 11,061 bilhões em março. Esse é o pior desempenho para o mês em toda a série histórica, que teve início em 1997. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central.O primário de março foi pior do que a mediana das expectativas do mercado financeiro, que apontava um déficit de R$ 9,8 ...