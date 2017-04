Governo sofre derrota ao tentar acelerar reforma trabalhista

O governo de Michel Temer sofreu uma importante derrota ontem ao não conseguir aprovar no plenário da Câmara dos Deputados a aceleração da tramitação da reforma trabalhista.Apenas 230 deputados votaram com o governo, com 163 contra. Era preciso o voto de pelo menos 257 dos 513 deputados para que a reforma tramitasse em regime de urgência. O placar revelou uma relevante tra...