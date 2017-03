Governo reduz juros do crédito consignado

Servidores públicos federais e aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terão juros mais baixos ao contratar crédito consignado. O governo anunciou ontem uma redução no teto das taxas que tem potencial de reduzir em R$ 3,7 bilhões ao ano o pagamento de juros por esses clientes. A conta foi feita tendo por base o montante contratado no a...