Governo promove leilão de 6,6 mil veículos em Goiânia e Anápolis

O governo estadual realizará nos dias 18,19 e 20 de abril um leilão na modalidade ‘maior preço’ para a venda de 6.643 veículos automotores sucateados. Os veículos estão disponíveis para visitas dos interessados até o próximo dia 18, em Goiânia e Anápolis. A organização é da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (Detran-GO).

Na capital, são 1.021 carros e 3.193 motos, enquanto, em Anápolis estão disponíveis 504 carros e 1.925 motos. Os veículos estão divididos em sucatas aproveitáveis com motor inservível e sucatas aproveitáveis com motor recuperável, mas nenhum deles pode voltar a circular.

De acordo com o presidente da Comissão de Leilão da SSPAP, Lindon Jonson Rodrigues de Barros, a expectativa é de que seja arrecadado cerca de R$ 1,5 milhão com a venda dos veículos que foram retidos por infração de trânsito e levados para os pátios do Detran há mais de 60 dias. Ele lembra que só podem participar do leilão pessoas jurídicas cujo objeto do contrato social seja a desmontagem, a reciclagem e o comércio de peças e acessórios de veículos automotores. As visitas podem ser agendadas pelos telefones (62) 3333-2350 e 3324-2509

Endereços para a visita:

Goiânia: Pátio da MC Leilão, Avenida Perimetral Norte, esquina com Rodovia GO-080, saída para Nerópolis.

Anápolis: Rua JP7, Jardim Primavera, 1ª Etapa/Fazenda Godoy.