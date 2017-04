Governo de Goiás leiloa quase 2 mil veículos no mês de maio

No próximo mês de maio, vão ser leiloados aproximadamente 1.900 mil veículos apreendidos pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO) e outros órgãos estaduais. Os carros e motos selecionados estão em condição de voltar a circular.

De acordo com presidente da Comissão Especial de Leilão da SSPAP-GO, Lindon Jonson Rodrigues de Barros, a expectativa é de realizar pelo menos um leilão a cada dois meses até o final desse ano. A ação visa reduzir a superlotação nos pátios do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Os veículos leiloados são aqueles que foram apreendidos em situações irregulares e não foram retirados pelos proprietários dentro do período de 60 dias.

Caso não seja retirado dentro desse período, o proprietário ainda recebe uma notificação pelos correios de que possui mais 20 dias para regularizar a situação do veículo. Após esse aviso, é publicado no Diário Oficial do Estado um novo prazo de mais 30 dias.

Segundo o presidente da comissão, o dinheiro arrecadado com o leilão será destinado a quitação dos débitos dos veículos.